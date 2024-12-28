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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду и блицу из-за нарушения дресс-кода, Непомнящего оштрафовали на 200 долларов

Норвежский шахматист вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

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