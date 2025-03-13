Росавиация: в аэропорту Саратова были сняты ограничения на полеты

Их вводили для обеспечения безопасности гражданских судов Временные ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 02:30 по московскому времени в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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