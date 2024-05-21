Не нужно торопиться на работу, позволю себе просто не спешить.

Теперь, что понедельник, что суббота, ведь отпуск долгожданный наступил! Как здорово, не заводить будильник, и планы можно строить без проблем!Я буду, как порядочный родитель, и время уделять побольше всем! Достану кулинарные рецепты, и что то приготовлю не спеша.