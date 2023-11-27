Завод Tesla может появиться в еще одной стране

Американский производитель готов вложиться в производство в Индии, пишет Reuters. Но есть условие — местные власти должны снизить пошлины на ввоз электрокаров до 15 процентов в течение первых двух лет работы.
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