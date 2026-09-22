Адвокат озвучил возможное наказание владельцам "Солнечного" в Стерлитамаке

Владельцы ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке, где 22 сентября из-за пожара погибли четверо, могут столкнуться с тюремным сроком до 10 лет.
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