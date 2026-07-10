Диетолог Пристанский назвал кабачок одним из самых полезных продуктов для снижения веса

Кабачки — ценный источник питательных веществ, который заслуживает особого места в нашем рационе. Они богаты витаминами А, Е, К, С, фолиевой кислотой и витаминами группы В, а также содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
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