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Аргументы недели

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Диетолог Пристанский назвал кабачок одним из самых полезных продуктов для снижения веса

Диетолог Пристанский назвал кабачок одним из самых полезных продуктов для снижения веса

Кабачки — ценный источник питательных веществ, который заслуживает особого места в нашем рационе. Они богаты витаминами А, Е, К, С, фолиевой кислотой и витаминами группы В, а также содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

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