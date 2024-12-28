Тарифы «Транснефти» с января вырастут на 9,9%

Тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти в 2025 году суммарно будут увеличены на 9,9%. Это следует из нового приказа Федеральной антимонопольной службы России, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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