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Тарифы «Транснефти» с января вырастут на 9,9%

Тарифы «Транснефти» с января вырастут на 9,9%

Тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти в 2025 году суммарно будут увеличены на 9,9%. Это следует из нового приказа Федеральной антимонопольной службы России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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