В США рассказали, какой ответ рассматривали на применение ЯО на Украине

Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе «обычную» атаку на подразделения, «запустившие ядерное оружие», пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.
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