Русская весна
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Русская весна

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В США рассказали, какой ответ рассматривали на применение ЯО на Украине

В США рассказали, какой ответ рассматривали на применение ЯО на Украине

Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, в том числе «обычную» атаку на подразделения, «запустившие ядерное оружие», пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.

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Комментарии
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Ливень
и тут пришла Мёртвая Рука (она же Система Периметр) и переимела всё по своему)))
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