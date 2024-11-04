«Создавая будущее»: Путин заявил о важности культурного и научного наследия России

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», который стал первым крупным мероприятием Национального центра «Россия».
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