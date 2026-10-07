Демографическая точка невозврата: чему Россия может научиться на примере Германии

Сухие цифры статистики порой говорят громче любых политических заявлений. Недавние данные из Германии, согласно которым доля мигрантов среди населения моложе 18 лет во многих городах превышает 50 процентов, стали не просто тревожным сигналом, а констатацией фундаментального сдвига в структуре европейского общества.
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Если не прекратить поток мигрантов не русского происхождения то уже через пару поколений Россия исчезнет как славянская страна. Уже сейчас диаспоры повсеместно захватывают власть в стране, а славяне оказываются в состоянии бесправного народа которому диаспоры диктуют свои условия. Мы теряем свою Родину.
А я каждый день наблюдаю картину этой самой эмансипации.
Утром бригадир приводит во двор толпу мигрантов- и раздает им участки. После этого мигранты нехотя берут в руки лопаты и метлы- и принимаются за уборку. Ну, то есть, делают вид, Они работают только тогда, когда на них смотрит бригадир. Стоит отвернуться- и вся эта шобла бросает свои метлы, присаживается на корточки- и начинает что- то обсуждать на своем языке. Метлами машут двое из всей компании, да и то, для вида.
А ведь заплати нашему русскому мужику нормальную зарплату- так он уберет два двора вместо одного! А если вместо всей этой толпы азиатских дармоедов нанять одного тракториста (русского!) и купить трактор- то он уберет не один двор, а пять!