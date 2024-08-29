Пирог с лимоном

ИНГРЕДИЕНТЫ 300 г сливочного масла 3 стакана муки 3 ст. л. растительного масла 1 яйцо Для начинки: 2 крупных лимона или 3 средних 75 г сливочного масла 1 стакан сахара 1 крупное яйцо ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Для начинки вымойте лимоны щеткой и положите их целиком в слабо кипящую воду.