В МИД обсудили  расширение сотрудничества Молдовы и Азербайджана 

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Молдовы Сергей Михов провел двустороннюю встречу с послом Азербайджана в нашей стране Ульви Бахшалиевым В ходе встречи собеседники рассмотрели приоритетные темы повестки дня сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном, уделив особое внимание осуществлению взаимных двусторонних визитов, проведению очередных раундов межминистерских политиче .