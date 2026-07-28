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Регионы России

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Иностранные издатели утроили расходы на рекламу в RuStore в первой половине 2026 года

Иностранные издатели утроили расходы на рекламу в RuStore в первой половине 2026 года

Иностранные издатели мобильных игр в январе – июне 2026 года увеличили инвестиции в рекламу в российском магазине приложений RuStore в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Ведомости".

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