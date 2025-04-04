«Пылающий ад» в Демидовке: суровая правда о разгроме ВСУ Ирина ВальковаПока российские войска методично зачищают территорию вокруг населённых пунктов, украинские штурмовые группы вынуждены оставлять позиции и искать спасения в бегстве.
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