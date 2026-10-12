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«Вы совсем не готовы! США больше не помощник»: в Варшаве на форуме европейцев пугали всех «Орешником» и реактивными «Геранями»

«Вы совсем не готовы! США больше не помощник»: в Варшаве на форуме европейцев пугали всех «Орешником» и реактивными «Геранями»

Европейцем пора создавать собственные средства ПВО и ПРО – и перестать рассчитывать на «не самые жизнеспособные» США.

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