Депутат ГД Даванков предложил смягчить требования к хранению персональных данных

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил против запрета Telegram в России и предложил разрешить иностранным цифровым сервисам хранить данные россиян на серверах в странах ОДКБ, передает корреспондент RTVI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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