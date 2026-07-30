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Депутат ГД Даванков предложил смягчить требования к хранению персональных данных

Депутат ГД Даванков предложил смягчить требования к хранению персональных данных

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил против запрета Telegram в России и предложил разрешить иностранным цифровым сервисам хранить данные россиян на серверах в странах ОДКБ, передает корреспондент RTVI.

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