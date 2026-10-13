“I have lost all faith in President Trump, honestly. I wish I could get those years of my life back, because what difference did it really make? He never even fulfilled his very first campaign promise, which was to lock up Hillary Clinton.
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