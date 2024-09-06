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Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Наркотики... ЭТО так же, средство подчинения... и это уже давно-о-о-о.... не есть, сия тайна великая.Украинцы и евреи ...
  • Катерина
    Украинец - это  русский  с  окраины.  Всегда  так  было. Но  в  последнее  время  они сильно  укушены   дохлым  банде...Почему украинские...
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    Я  с  Вами согласна.  Когда  они  объявили  свою   мову  государственным языком,  всё  думала...  как  же  они  техни...Почему украинские...

Почему украинские патриоты вещают на русском, а не на мойве?

Почему украинские патриоты вещают на русском, а не на мойве?

Меня всегда удивляло то, что самые ярые противники Русского мира из числа "заукраинцев" вещают исключительно на русском языке, просто игнорируя державну мову.

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Комментарии
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М
Мария
Мова - это малограмотный диалект русского языка. Базарный. В профессиональной сфере он вообще отсутствует. Вся рабочая терминология на русском языке. К примеру, каким бы упоротым украинцем не был врач, не будет он называть ягодицы по - украински, т.е. жопа на укромове. То же самое в технической терминологии. Лётчики, инженеры, врачи и т.д. объясняются в профессии по-русски. В ООН все документы идут на 6 языках, в т.ч. на русском. А МОВА - это для кастрюль на базаре.
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18 мин.
Катерина
Я  с  Вами согласна.  Когда  они  объявили  свою   мову  государственным языком,  всё  думала...  как  же  они  технические  предметы  в  школе и  ВУЗах  будут  изучать...  И  до  сих  пор  интересно...  Как????????????????
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8 мин.
Катерина
Украинец - это  русский  с  окраины.  Всегда  так  было. Но  в  последнее  время  они сильно  укушены   дохлым  бандерой...  Хорошо  тут  поработали...  кое-кто...
Ответить
2 мин.

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