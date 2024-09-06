Меня всегда удивляло то, что самые ярые противники Русского мира из числа "заукраинцев" вещают исключительно на русском языке, просто игнорируя державну мову.
Почему украинские патриоты вещают на русском, а не на мойве?
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М
Мария
Мова - это малограмотный диалект русского языка. Базарный. В профессиональной сфере он вообще отсутствует. Вся рабочая терминология на русском языке. К примеру, каким бы упоротым украинцем не был врач, не будет он называть ягодицы по - украински, т.е. жопа на укромове. То же самое в технической терминологии. Лётчики, инженеры, врачи и т.д. объясняются в профессии по-русски. В ООН все документы идут на 6 языках, в т.ч. на русском. А МОВА - это для кастрюль на базаре.
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18 мин.
Катерина
Я с Вами согласна. Когда они объявили свою мову государственным языком, всё думала... как же они технические предметы в школе и ВУЗах будут изучать... И до сих пор интересно... Как????????????????
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8 мин.
Катерина
Украинец - это русский с окраины. Всегда так было. Но в последнее время они сильно укушены дохлым бандерой... Хорошо тут поработали... кое-кто...
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2 мин.
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