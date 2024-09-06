Почему украинские патриоты вещают на русском, а не на мойве?

М

Мария

Мова - это малограмотный диалект русского языка. Базарный. В профессиональной сфере он вообще отсутствует. Вся рабочая терминология на русском языке. К примеру, каким бы упоротым украинцем не был врач, не будет он называть ягодицы по - украински, т.е. жопа на укромове. То же самое в технической терминологии. Лётчики, инженеры, врачи и т.д. объясняются в профессии по-русски. В ООН все документы идут на 6 языках, в т.ч. на русском. А МОВА - это для кастрюль на базаре.