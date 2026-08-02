🚂 Аксёнов поздравил крымских железнодорожников с профессиональным праздником «Крымская железная дорога — одна из ключевых основ транспортной инфраструктуры региона.
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🚂 Аксёнов поздравил крымских железнодорожников с профессиональным праздником «Крымская железная дорога — одна из ключевых основ транспортной инфраструктуры региона.