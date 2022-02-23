Аргументы недели

97 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Сильнейшая армия Гейропы "сдулась" в один миг.НМ ЛНР: украински...
  • Сергей ЕВ
    Бандеровцы доигрались слушая призывы США и ЕС биться до последнего украинцаНМ ЛНР сообщила о...
  • Антон
    Жизнь весит на нитке, а он думает о прибыткеГлава МИД Украины...

Глава Минфина Франции Ле Мэр не согласился с Байденом в оценке событий на Украине

Глава Минфина Франции Ле Мэр не согласился с Байденом в оценке событий на Украине

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что слово "вторжение", которое использовал накануне президент США Джо Байден, не подходит для описания происходящего на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх