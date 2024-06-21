Прокуратура взяла на контроль выяснение причин поджога колокольни

Церковную колокольню в поселке Чупа поджигали дважды – в первый раз сгорела дверь, во второй – башня целиком Прокуратура Лоухского района взяла на контроль установление обстоятельств поджога колокольни церкви Варлаама Керетского в поселке Чупа.