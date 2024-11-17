Путешествие в Южную Корею – Спецпроект VisitKorea и Сирены

Описание маршрутов Пукхансан — смешанный лес на гранитных скалах прямо на территории Сеула. Здесь открываются панорамные виды на город, вход бесплатный, а до стартовых точек маршрутов легко добраться на метро и автобусах.
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