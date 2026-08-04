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В Израиле захотели использовать крокодилов для охраны тюрем: зоозащитники возмутились

В Израиле захотели использовать крокодилов для охраны тюрем: зоозащитники возмутились

В Израиле разгорается громкий скандал из-за крокодилов. Министерство безопасности еврейского государства собралось использовать этих хищных рептилий для охраны тюрем и даже разработало пилотный проект в рамках этой программы.

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