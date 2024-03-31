С 1 апреля до 30 июня на одном из участков МКАД ограничат движение

Ограничение движения произойдет в районе пересечения с Липецкой улицей.На участке МКАД в районе пересечения с Липецкой улицей с 1 апреля по 30 июня ограничат движение, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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