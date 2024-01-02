Замминистра обороны РФ Евкуров исполнил новогоднее желание мальчика Платона

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний» выполнил просьбу Платона Иванова из Алапаевска (Свердловская область) побывать в роли военного и посетить настоящий военный штаб.
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