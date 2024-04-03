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В Крыму учат социализироваться, не выходя из дома

В Крыму учат социализироваться, не выходя из дома

Общественная организация проводит курсы компьютерной грамоты для отсидевших тюремные сроки. Руководитель организации Андрей Козарь считает, что «компьютерные курсы для этих людей призваны помочь социально адаптироваться», но при этом делать это они «научатся, не выходя из дома».

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