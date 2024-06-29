Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

Спустя год, после того, как состоялся телефонный разговор между тогда еще министром обороны Шойгу и шефом Пентагона Остином, снова произошло то же самое, правда, по инициативе американской стороны.

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Комментарии
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Валера Морозов
Не надо было проваливать программу запуска спутников и отставать от Украины по беспилотникам в шесть раз!!!
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9 час.
Александр
Гарантия одна- Америка сгорит , если не прекратит поставки оружия Украине.
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6 час.
Олег Самойлов
Какие гарантии негр хотел получить? Спросить дорогу нах? Так это воооооон туда!
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4 час.

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