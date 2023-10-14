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Экс-хавбек «Ливерпуля» и Испании Риера возглавил «Бордо» из Лиги 2

Экс-хавбек «Ливерпуля» и Испании Риера возглавил «Бордо» из Лиги 2

Альберт Риера стал главным тренером «Бордо». 41-летний испанец подписал контракт с французским клубом до 2025 года с опцией продления на один сезон.

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