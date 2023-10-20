Единый центр технического контроля (независимая лаборатория на территории ПО “Оргхим”, АО) приглашает на работу: Инженера-лаборанта; Лаборанта химического анализа ✅Опыт работы не обязателен ☎Служба управления персоналом: 2-98-80; 89100572974.
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