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Новый Нижегородский

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Единый центр технического контроля (независимая лаборатория на...

Единый центр технического контроля (независимая лаборатория на...

Единый центр технического контроля (независимая лаборатория на территории ПО “Оргхим”, АО) приглашает на работу: Инженера-лаборанта; Лаборанта химического анализа ✅Опыт работы не обязателен ☎Служба управления персоналом: 2-98-80; 89100572974.

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