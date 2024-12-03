Грузию Запад рассматривает как пушечное мясо — лидер группы «Агата Кристи»

Грузию Запад рассматривает как марионетку, как пушечное мясо, когда натравливает ее на Россию. Об этом заявил общественный деятель, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов 3 декабря в интервью Sputnik Ближнее Зарубежье.
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