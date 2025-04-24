ООН заметила дискриминацию русскоязычных на Украине

Члены комитета Организации объединённых наций по ликвидации расовой дискриминации, изучив ситуацию на Украине, пришли к выводу, что принятый закон «О национальных меньшинствах» дискриминирует права русскоязычных, носителей армянского языка, а также цыган по сравнению с меньшинствами, говорящими на языках Евросоюза.