Парадокс Зеленского. Кому адресует свои заявления и действия президент Украины

"Пульс Планеты"ПолитикаПарадокс Зеленского. Кому адресует свои заявления и действия президент Украины На прошлой неделе на Украине произошли два резонансных события, которые, кажутся не связанными друг с другом.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьпетр кузнецовметаморфоза одна ,из грязи в князи,но есть ещё одна дорога, от сортира до порога,ему припомнят всё.....IAIness AarteeПарадокс , что его избралиSSSofia SmotrПо-моему не надо обольщаться в отношении Зеленского:мол он молодой , не опытный и, совсем не политик,я думаю,он вполне вменяемый ,правда совершенно мало исторически подкован,но разве можно забыть несколько фактов,первое его выступление : Путин- наш враг, а Бандера наш Герой. кроме того квартал давал деньги на АТО, уже в самом начале его президента возник ло желание продажи земли на Украине , и многое Многое другое. Короче народ просто купился на очередную сказку о Голобородько,а вот сказка конечно была придумана ,где то далеко за бугром. Вот и весь сказ.Комментировать
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