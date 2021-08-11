"Пульс Планеты"

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Парадокс Зеленского. Кому адресует свои заявления и действия президент Украины

Парадокс Зеленского. Кому адресует свои заявления и действия президент Украины

На прошлой неделе на Украине произошли два резонансных события, которые, кажутся не связанными друг с другом.

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петр кузнецов
метаморфоза одна ,из грязи в князи,но есть ещё одна дорога, от сортира до порога,ему припомнят всё.....
Iness Aartee
Парадокс , что его избрали
Sofia Smotr
По-моему не надо обольщаться в отношении Зеленского:мол он молодой , не опытный и, совсем не политик,я думаю,он вполне вменяемый ,правда совершенно мало исторически подкован,но разве можно забыть несколько фактов,первое его выступление : Путин- наш враг, а Бандера наш Герой. кроме того квартал давал деньги на АТО, уже в самом начале его президента возник ло желание продажи земли на Украине , и многое Многое другое. Короче народ просто купился на очередную сказку о Голобородько,а вот сказка конечно была придумана ,где то далеко за бугром. Вот и весь сказ.

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