Посол Госдепа перепутал RT и «Россию сегодня»

Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик при ответе на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня».
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