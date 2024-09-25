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Посол Госдепа перепутал RT и «Россию сегодня»

Посол Госдепа перепутал RT и «Россию сегодня»

Посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик при ответе на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня».

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