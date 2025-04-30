Суд рассмотрит жалобу на взыскание с Фургала более 8,5 млрд рублей

Жалобу на взыскание с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и связанных с ним компаний суммы 8,5 млрд рублей, рассмотрит через неделю Хабаровский краевой суд, 29 апреля со ссылкой на материалы сообщает РИА Новости.