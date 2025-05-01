С осужденного на 20 лет экс-депутата Быкова взыскали 200 тыс. рублей компенсации

Бывший вице-президент Федерации бокса Красноярского края Андрей Грабовский взыскал 200 тыс. рублей моральной компенсации за покушение с экс-депутата заксобрания Красноярского края, экс-председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии