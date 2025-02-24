Долг платежом красен: Украина будет «сотни лет» расплачиваться с США

Украине потребуются сотни лет, чтобы расплатиться с США за предоставленную помощь. Такой прогноз дают эксперты журнала The Economist в случае, если Киев подпишет сделку с Вашингтоном по полезным ископаемым.
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