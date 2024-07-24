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СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля на севере Москвы

СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на севере Москвы. «В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого повреждён автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.

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