СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на севере Москвы. «В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого повреждён автомобиль, пострадал его владелец и пассажир.
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