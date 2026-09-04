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США начали проверку в связи с атакой на свадьбу в Иране, где погибли пять человек

США начали проверку в связи с атакой на свадьбу в Иране, где погибли пять человек

Центральное командование США начало проверку удара по дому на юге Ирана, где проходила свадьба. По данным иранского Красного Полумесяца, погибли пять человек, 67 получили ранения.

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