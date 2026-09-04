США начали проверку в связи с атакой на свадьбу в Иране, где погибли пять человек

Центральное командование США начало проверку удара по дому на юге Ирана, где проходила свадьба. По данным иранского Красного Полумесяца, погибли пять человек, 67 получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура попро...
- АП В ХМАО подтвердил...
- Победа партии Кул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым