В Архангельске подвели итоги Майской эстафеты

Всего в 78-м традиционном забеге в столице Поморья приняли участие более 1600 легкоатлетов — 181 команда— Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем забеге в честь Дня Победы! Дошколята, ученики, студенты, взрослые рвались к победе — было по-настоящему жарко! — написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Архангельска Дмитрий Морев.