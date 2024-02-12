Премьер Пашинян: Армения не обсуждает возможность вступления в НАТО

Ереван не обсуждает возможность вступления в Североатлантический альянс. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал некоторое время назад руководитель армянского правительства Никол Пашинян.
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