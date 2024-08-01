БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинский премьер после встречи с Фицо заявил, что Киев не возобновит транзит российской нефти в Словакию ﻿

Украинский премьер после встречи с Фицо заявил, что Киев не возобновит транзит российской нефти в Словакию ﻿

Topwar Завершилась встреча между премьер-министрами Украины и Словакии. И главным вопросом, который на ней обсуждался, касался вопрос транзита российской нефти в Словакию через территорию Украины.

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