Daily Storm

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Рогов заявил, что российские войска «вскрыли» три линии обороны Украины в Запорожской области

Рогов заявил, что российские войска «вскрыли» три линии обороны Украины в Запорожской области

По его словам, благодаря успехам армии линия соприкосновения сдвигается к северу регионаРоссийские войска в ходе наступления в Запорожской области «вскрыли» позиции украинской армии на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.

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