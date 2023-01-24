Рогов заявил, что российские войска «вскрыли» три линии обороны Украины в Запорожской области

По его словам, благодаря успехам армии линия соприкосновения сдвигается к северу регионаРоссийские войска в ходе наступления в Запорожской области «вскрыли» позиции украинской армии на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.
По его словам, благодаря успехам армии линия соприкосновения сдвигается к северу регионаРоссийские войска в ходе наступления в Запорожской области «вскрыли» позиции украинской армии на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны.
Свежие комментарии