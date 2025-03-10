Мартовский концерт Полины Гагариной в Новосибирске назвали мошеннической схемой

Жителям Новосибирска стали приходить письма с заманчивым предложением — бесплатно посетить концерт знаменитой эстрадной певицы Полины Гагариной, который якобы должен состояться 21 марта в Государственном концертном зале им.
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