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Вечерний Новосибирск

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Мартовский концерт Полины Гагариной в Новосибирске назвали мошеннической схемой

Мартовский концерт Полины Гагариной в Новосибирске назвали мошеннической схемой

Жителям Новосибирска стали приходить письма с заманчивым предложением — бесплатно посетить концерт знаменитой эстрадной певицы Полины Гагариной, который якобы должен состояться 21 марта в Государственном концертном зале им.

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