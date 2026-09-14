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Новости Липецка

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В Липецке вспомнили о журналисте Исааке Розенфельде в день его 80-летия

В Липецке вспомнили о журналисте Исааке Розенфельде в день его 80-летия

Исаак Розенфельд, журналист и краевед, начал свою карьеру в заводской газете «За чугун», а в 2017 году получил премию «Золотое перо России».

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