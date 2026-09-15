У Мбаппе 7+2 в 6 матчах Ла Лиги. Форвард «Реала» забил и сделал ассист в игре с «Эльче»

Килиан Мбаппе продолжает набирать очки в чемпионате Испании . Нападающий « Реала » забил « Эльче » (3:2) на 33-й минуте игры 6-го тура Ла Лиги.
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