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Царьград

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Врач-инфекционист предупреждает: высокая влажность ухудшает сон

Врач-инфекционист предупреждает: высокая влажность ухудшает сон

Ольга Столярова, врач-инфекционист клиники "Будь Здоров", рассказала, как высокая влажность в спальне может негативно влиять на качество сна.

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