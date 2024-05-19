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Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой. У него 5 шайб в 6 играх

Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ с «Хартфордом» и стал 1-й звездой. У него 5 шайб в 6 играх

Форвард «Херши» был признан первой звездой второго матча финала дивизиона с «Вулф Пэк» (4:2, 2-0).  В активе 20-летнего россиянина 5 (5+0) баллов в текущем розыгрыше Кубка Колдера.

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