Критические отзывы о фильме ужасов "Маяк" и его продолжении "Гладиатор 2"

В Интернете появились первые отзывы критиков о фильме ужасов режиссера Роберта Эггерса "Маяк". Некоторые рецензенты уже назвали фильм одним из лучших фильмов года, но есть и те, кому проект не понравился.
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