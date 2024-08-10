Владимир Якушев: в Брянской области эффективно помогают бойцам

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" и губернатор Брянской области посетили одно из воинских подразделений на границе региона и передали бойцам 25 коптеров, сообщается в Telegram-канале "Единая Россия.
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