💍 Ей — 74, ему — 69: В каком возрасте в Крыму идут в ЗАГС Одной из самых возрастных пар, зарегистрировавших брак в Крыму на минувшей неделе, стали 69-летний мужчина и 74-летняя женщина.
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